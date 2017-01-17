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Bağdat'ta bombalı araç infilak etti: 7 ölü, 24 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Bağdatta bombalı araç infilak etti: 7 ölü, 24 yaralı

Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli yüzbaşı Zahir el-Hafaci,  Ebu Deşir bölgesinde bir halk pazarı yakınında park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini ifade etti.

Saldırıda 24 kişinin de yaralandığı bilgisini veren Hafaci, patlama sonucu çıkan yangında bölgedeki birçok arabanın yandığını ve çevre binalarda hasar meydana geldiğini kaydetti.

Bağdat'ın Ebu Deşir bölgesinde meydana gelen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını bildirilmişti.

Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne olurken, Iraklı yetkililer söz konusu saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı grupların bulunduğunu belirtiyor.

Etiketler: ırak şiddet olayları, Irak, DEAŞ, bombalı saldırı
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