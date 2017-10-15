Bağdat'ın 'gayrimeşru referandumu iptal et' çağrısına IKBY'den ret

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) "Kerkük'e olası bir askeri müdahaleyi reddettiği, gayrimeşru referandumun sonuçlarının iptalini" de kabul etmediği bildirildi.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) politbüro üyeleriyle Süleymaniye'de gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.

Görüşmeye dair Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hawrami, "KDP ve KYB arasında gerçekleşen toplantı sonucunda, Kerkük'e olası bir askeri müdahalenin reddedildiği, gayrimeşru referandum sonuçlarının iptalinin de kabul edilmediğini" belirtti.

Başdanışman Hawrami, toplantıda ayrıca "Bağdat ile KDP veya KYB'nin tek taraflı bir şekilde görüşme gerçekleştirmemesi, IKBY'deki tüm siyasi partilerden oluşan ortak bir heyetin temasa geçmesi" yönünde karar alındığını duyurdu.

Hawrami, toplantı sonucunda, KDP ve KYB'nin Bağdat'ın diyalogdan önce "referandum sonuçlarının iptal edilmesi" şartını kabul etmediklerini kaydetti.