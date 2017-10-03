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Bağdat yönetiminden kritik karar

IKBY'nin düzenlediği gayrimeşru referandumda oy kullanan milletvekillerinin isimlerini Federal Mahkeme'ye ileteceği bildirildi.

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Bağdat yönetiminden kritik karar

Irak meclisinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru referandumda oy kullanan milletvekillerinin isimlerini Federal Mahkeme'ye ileteceği bildirildi.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, Hukuk ve Milletvekilleri İşleri Komitesi'nden IKBY'nin gayrimeşru referandumunda oy kullanan Kürt milletvekillerinin isimlerini belirlemesini istedi.

Oy kullandığı tespit edilen milletvekillerinin isimlerinin, haklarında işlem yapılması için Federal Mahkeme'ye gönderileceği belirtildi.

Açıklamada daha fazla bilgi paylaşılmadı.

Etiketler: ıkby referandum, ırak referandum, Barzani, ibadi, haber, Haberler
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