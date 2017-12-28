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Bağdat, Erbil'e yönelik uçuş yasağının süresini uzattı

Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil Uluslararası Havalimanına yönelik uluslararası uçuş yasağının süresini 2 ay daha uzattı.

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Bağdat, Erbile yönelik uçuş yasağının süresini uzattı

Erbil Uluslararası Havalimanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun Erbil'e uluslararası uçuş yasağını 28 Şubat tarihine kadar tekrar uzattığı belirtildi.

Havalimanında iç hatların yanı sıra onaylanması halinde diplomatik, askeri ve insani yardım için uçak seferleri yapılabilecek.

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül tarihinde gayrimeşru referandumu düzenlemesini gerekçe göstererek bir takım yaptırım kararı almıştı.

Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferleri 29 Eylül tarihinde askıya alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
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