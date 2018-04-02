Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız: Ovaköy Sınır Kapısı için teknik heyet ziyaretleri başlayacak

Bağdat'ta açılması beklenen Ovaköy Sınır Kapısı'yla ilgili açıklamalar yapan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, yeni sınır kapısının Irak ile ticaret açısından önemli olacağını ifade etti.

"Bizim en önem verdiğimiz konular arasında İbrahim Halil (Habur) Sınır Kapısı'nın statüsünün belirlenmesi ve Bağdat yönetimine bağlanması geliyor. Bu olduğu takdirde biz de çifte gümrük vergisi konusunda önemli aşama kaydedeceğiz. Bu konuda (çifte gümrük) aşama kaydetmemiz bizi ikinci kapı konusunda rehavete itmemeli. İkinci kapı konusunu artık Irak ve Türkiye halletmeli."

"Teknik heyet ziyaretleri başlayacak"

Büyükelçi Yıldız, Ovaköy Sınır Kapısı ile ilgili karşılıklı teknik heyet ziyaretlerine çok yakında başlanacağı bilgisini verdi.

"Bizim planladığımız Ovaköy'ün karşısındaki bölgenin statüsüyle ilgili görüşmeler Bağdat ile Erbil arasında devam ediyor. Irak tarafından kapı açıklığa kavuşturulduğu andan itibaren Fişhabur'dan Bağdat'a varan 570 kilometrelik uzun bir yol var, o da Türkiye ile Bağdat'ı birbirine bağlayan doğrudan bir yol. Bu da o kapıyla birlikte başlayacak. Bu çok önemli ve herkes ne anlama geldiğini biliyor. Bunun için süratle hareket etmemiz lazım. Kuzeydeki (IKBY) gelişmeler (referandum) bize şunu gösterdi; Türkiye ve Irak tek kapıyla yetinmemeli."

Irak'la ticari ilişkiler

Irak'la ticari ilişkileri de değerlendiren Büyükelçi Yıldız, 2017 yılının gayet iyi geçtiğini, ticaret hacminin uzun dönem sonra 10 milyon doları aştığını dile getirdi.

"Elbette 2012-2013'teki o zirveyi yakalama yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. 2017 Irak için zor ama iyi haberlerin de olduğu bir yıldı. Hem DEAŞ teröründen kurtarılması hem de kuzeyin bağımsızlık çabalarının akim bırakılması, olumlu geçti. Hem DEAŞ hem kuzeydeki gelişmeler ticaretimizi etkiledi. Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle ticaret daha kolaylaşacak. Ticaret kolaylaştıkça da Türk iş adamlarına da daha geniş bir alan açılacak."

Kaynak: AA