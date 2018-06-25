BAE'nin Tunus'ta darbe planladığı iddiası

Tunus Hükümet Sözcüsü İyad Dahmani, eski İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) planladığı iddia edilen darbe girişimindeki rolü nedeniyle görevden alınmadığını bildirdi.

Parlamentoda Savunma ve Güvenlik Komitesi'nin sorularını yanıtlayan Dahmani, eski İçişleri Bakanı İbrahim'in, "BAE'nin Tunus'ta organize ettiği bir darbe planındaki rolü nedeniyle görevden alındığı" iddialarını reddetti.

Dahmani, Tunus'un güneyindeki Kerkene Adası açıklarında 87 kişinin hayatını kaybettiği göçmen teknesi faciasındaki güvenlik açığının İbrahim'in görevden alınmasının arkasındaki "yegâne" neden olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

"MondAfrique" isimli internet sitesi, BAE istihbarat birimlerinin görevden alınan İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile Tunus'un Cerbe Adası'nda gizli bir toplantı gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.

Toplantıda, "İbrahim'in Tunus'ta cumhurbaşkanlığına getirilmesini ve Nahda Hareketi'nin siyaset sahnesinden tamamen silinmesini amaçlayan" darbe planı hazırlandığı iddia edilmişti.

BAE'nin Tunus'ta içişleri bakanı üzerinden yürüttüğü darbe planının asıl amacının, "Tunus'ta İslami kanatta yer alan Nahda Hareketi Partisi'ni tamamıyla siyaset sahnesinden silerek, görevden uzaklaştırmak" olduğuna dikkat çekilmişti.

BAE'nin Tunus Büyükelçisi Salim İsa ise iddiaları yalanlayarak, iki ülke ilişkilerinin "iyi" olduğunu söylemişti.

Darbe iddialarında adı geçen eski İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim, 3 Haziran'da yüze yakın göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasının ardından Başbakan Yusuf Şahid tarafından görevden alınmıştı.

Kaynak: AA