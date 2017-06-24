  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » BAE'nin desteklediği 'gizli hapishaneler' mercek altında

BAE'nin desteklediği 'gizli hapishaneler' mercek altında

Yemen, Husilerden alınan bölgelerde, BAE tarafından desteklenen güçlerin denetiminde "gizli hapishaneler" bulunduğu yönündeki iddiaların araştırılması için ortak komite kurdu.

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BAEnin desteklediği gizli hapishaneler mercek altında

Yemen hükümeti, "Husilerden alınan bölgelerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen güçlerin denetiminde gizli hapishaneler bulunduğu ve buralarda insan haklarının ihlal edildiği" yönündeki iddiaların araştırılması için ortak komite kurulduğunu duyurdu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Başbakan Ahmed bin Dağr, Husilerden alınan bölgelerde insan hakları ihlalleri gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların araştırılması için Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatı üzerine ortak komite kurulmasına karar verdi.

Komitede Adalet Bakanı Cemal Ömer'in yanı sıra İnsan Hakları ve İçişleri bakanlıkları ile İç ve Dış istihbarat birimleri ve Başsavcılıktan birer temsilcinin yer aldığı kaydedildi.

Bugün çalışmalarına başlaması beklenen komitenin, 15 gün içinde hazırladığı raporu Başbakan Bin Dağr'a sunması gerekiyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 22 Haziran'da yayınladığı raporda, "BAE'nin, güvenlik operasyonları sırasında onlarca kişiyi zorla kaybetme ve keyfi gözaltında tutma gibi uygulamalar gerçekleştiren Yemen güçlerine destek verdiğini" belirtmişti.

"BAE, görünürde El-Kaide ya da DEAŞ gibi örgütlerin Yemen'deki kollarıyla mücadele eden bu güçlere finans, silah ve eğitim desteği veriyor." denilen raporda, "BAE yönetiminde resmi olmayan iki gözaltı merkezinin olduğu, buradaki yetkililerin, haklarında serbest bırakılma kararı çıkmasına rağmen alıkonulanların gözaltı sürecini devam ettirdiği" kaydedildi.

Bu gözaltı merkezlerinde tutulanların zorla kaybedildiği, önemli isimlerin yurt dışına götürüldüğü aktarılan raporda, Aden ve Hadramevt kentlerinde geçen yıl 4'ü çocuk 49 kişinin keyfi olarak gözaltına alındığı ve zorla kaybedildiği, bunlardan en az 38'inin BAE'nin desteklediği güçler tarafından alıkonulduğu belirtildi.

Etiketler: BAE, Yemen, husiler, katar, katar krizi
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