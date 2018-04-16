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BAE Somali'deki askeri eğitim programını sonlandırdı

Birleşik Arap Emirlikleri, Somali'ye giden uçakta 9,6 milyon dolar nakit ele geçirilmesinin ardından, 2014'ten bu yana Somali'de yürüttüğü askeri eğitimi sona erdirdi.

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BAE Somalideki askeri eğitim programını sonlandırdı

Devlet haber ajansı WAM, Birleşik Arap Emirlikler'nin (BAE) Somalili askerleri eğitmek için 2014'te Somali'de başlattığı askeri eğitim programını sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

BAE'li yetkililer, Somali hükümetinin el koyduğu paranın Somali'nin yarı özerk bölgesi Putland'da eğitilen askerlerin maaşlarını ödemek için gönderildiğini söyledi.

Uçakta 9,6 milyon dolar nakit

Somali İç Güvenlik Bakanlığı, 8 Nisan'da BAE'den gelen uçakta 9,6 milyon dolar nakit paranın ele geçirildiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, paranın Somali'de kime ya da nereye ulaştırılmak üzere getirildiğinin araştırıldığı belirtilmişti.

Somali hükümeti de BAE ile yapılan askeri anlaşmaya rağmen, bundan sonra Somali ordusundaki askerlerin maaşlarını ve eğitimini kendisinin vereceğini duyurmuştu.

Somali Savunma Bakanı Muhammed Mursal Şeyh Abdurrahman, BAE'nin eğittiği askerlerin ordu içerisindeki farklı birimlere dağıtılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: uçak, Somali, Birleşik arap emirlikleri, BAE, Askeri Eğitim
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