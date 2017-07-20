'BAE, Kuzey Kore'den silah aldı' iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığına ait olduğu öne sürülen bazı belgelerde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Kuzey Kore ile 100 milyon dolarlık silah ticareti yaptığı iddia edildi.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Körfez İşleri Enstitüsünün 18 Haziran'da yayımladığı raporda, ABD Dışişleri Bakanlığına ait olduğu iddia edilen bazı gizli belgelere yer verildi.

Raporda yer alan ve Kuzey Kore ile BAE arasındaki ilişkilerle ilgili bilgiler içeren belgelerin, BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el Uteybe'nin internet korsanları tarafından ele geçirilen elektronik posta adresi üzerinden elde edildiği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı belgelerin gerçekliği hakkında yorum yapmadı

Gizli ibareli belgelerin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Uteybe'ye verildiği öne sürülürken, ABD Dışişleri Bakanlığı belgelerin gerçekliği hakkında yorum yapmadı.

Belgelerde, merkezi BAE'de bulunan "El Mutlak Ticaret" (Al Mutlaq Trading) isimli şirketin ve şirket yöneticisi Abdurrahman Baqer'in Birleşmiş Milletler (BM) tarafından silah satışı yaptığı tespit edilen Kore Madencilik Geliştirme Ticaret Kurumu (KOMİD) ile yaklaşık 100 milyon dolarlık silah ticareti yaptığının belirlendiği aktarıldı.

Belgelerde, "Bu bilgiler ABD'yi ciddi şekilde endişelendirmektedir." ifadesi yer aldı

El Mutlak şirketi ile şirket yöneticisi Abdurrahman Baqer'in KOMİD gibi silah ticareti yapan firmalarla uzun zamandır ilişkileri olduğu bilgisine yer verilen belgelerde, El Mutlak şirketinin KOMİD'den aralarında tüfek, makineli tüfek ve roketlerin bulunduğu farklı türde çok sayıda silah için fiyat teklifi istediği belirtildi.

"Bu bilgiler ABD'yi ciddi şekilde endişelendirmektedir." ifadesinin yer aldığı belgede, KOMİD'in faaliyetlerinin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından yasaklandığı ve BM üyesi bütün ülkelerin KOMİD ile herhangi bir ticari ilişki kurmasının yasak olduğu hatırlatıldı. AA