BAE Kolombiya’ya 45 milyon dolarlık destek verecek

Kolombiya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Santos, BAE ziyaretinin ilk gününde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Santos, BAE’nin Kolombiya’daki çatışma sonrası dönem ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının uygulanmasında kullanılacak 45 milyon dolarlık destek vereceğini duyurdu.

Heyette yer alan Kolombiya Devlet Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Ajansı (APC) Direktörü Sergio Londono da Ortadoğu ülkeleri arasında şimdiye kadar en yüksek yardımı BAE’nin yaptığını vurgulayarak, söz konusu meblağın çatışmadan en çok etkilenen yerleşim birimleri için harcanacağını kaydetti.

Devlet Başkanı Santos, BAE’nin, Kolombiya’da altyapı, tarım ve ağaçlandırma ve birçok konuda yapacağı stratejik yatırımların belirlenmesi için en kısa sürede 30-40 kişilik bir heyet göndereceğini ifade etti.

BAE’nin, Kolombiya ile ilişkilerini de bu ülkenin Avustralya’da yaptığı gibi seviyeye taşımak istediğini aktaran Santos, ülkesi ve BAE arasında çifte vergilendirmeyi ortadan kaldıran ve yatırımları koruyan bir anlaşma yapılacağını bildirdi.

Santos, BAE’nin özellikle hastane inşa etmekle yakından ilgilendiğini belirterek, kaynağın çocuk gelişim merkezleri ve hastaneler için kullanılacağını vurguladı.

Bu yıl yaşanan sel felaketinde 350’den fazla kişinin hayatını kaybettiği Mocoa kentine de 7 milyon dolar yardım yapan BAE’ye teşekkür eden Santos, madencilik konularında BAE’nin yatırımları bulunduğunu kaydetti.

Santos, ziyarete katılan Kolombiya Maline Bakanı Mauricio Cardenas’ın da özellikle bu konuda yapılabilecek altyapı yatırımları hususunda çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Kolombiya Ticaret Endüstri ve Turizm Bakanı Maria Lorena Gutierrez ise ülkesini BAE’ye avakado ihraç etmeye başladığını ve Hong Kong üzerinden yollanan ilk avakadoların 15 gün içinde bu ülkeye ulaşacağını duyurdu.

Et ve diğer tarım ürünlerinin ihracatının yanı sıra turizm alanında da BAE’den Kolombiya’ya yatırımları artırmanın yolunu aradıklarını açıklayan Gutierrez, doğa turizmi konusunda ziyaretçi bekledikleri BAE’den, çok yakında olumlu sonuçların görüleceğini belirtti.

Kolombiya BAE'de İspanyolca öğrenecek

Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin ise ülkesinin BAE’de İspanyolca eğitim çalışmaları yürüteceğini duyurdu.

Birçok ülkede bu eğitim faaliyetlerini yürüttüklerini ve Kolombiya’nın “iyi” İspanyolca konuşulması ile tanındığını hatırlatan Holguin, BAE’deki eğitim çalışmalarının Ocak 2018 itibarıyla başlayacağını ifade etti.

Holguin, ayrıca “tamamen çöl olan BAE’nin” Kolombiya’daki çöl bölgesi Guajira’da yatırımlarda bulunması için çalışma yürüttüklerini aktardı.

Devlet Başkanı Santos, BAE ziyaretine bugün Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum ile yapacağı görüşme ile devam edecek.

AA