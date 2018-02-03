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Buradasınız : » » BAE ilk yerli uydusu 'KhalifaSat'ın yapımını tamamladı

BAE ilk yerli uydusu 'KhalifaSat'ın yapımını tamamladı

Birleşik Arap Emirlikleri, ilk yerli uydusu "KhalifaSat"ın yapımının tamamlandığını duyurdu.

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BAE ilk yerli uydusu KhalifaSatın yapımını tamamladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) üretimi 5 yıl süren ilk yerli uydusu fırlatmaya hazır.

"KhalifaSat" adındaki uydu, ülkedeki bir grup mühendis tarafından yurt dışından herhangi bir destek alınmadan yüzde yüz yerli olarak geliştirildi.

Uydu için düzenlenen tören, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi'ndeki (MBRSC) Uydu Üretim ve Montaj Kurumu'nu ziyaret eden Al Maktum, burada yaptığı açıklamada, "KhalifaSat'la birlikte BAE'nin resmen uzay sanayisine giriş yaptığını" söyledi.

Ülkesinin uydu yapım tekniklerinin tümüne sahip olduğunu kaydeden Al Maktum, "ulusal ekonomileri için hayati bir unsur" olacağını ifade ettiği uzay sanayi sektörünü desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

"KhalifaSat" uydusunun tüm testlerin tamamlanmasının ardından bu yıl içerisinde uzaya fırlatılması bekleniyor.

DubaiSat-1'i 2009'da DubaiSat-2'yi de 2013'te uzaya gönderen MBRSC, 2013 yılında KhalifaSat'ın üretimine başlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: yerli uydu, KhalifaSat, Birleşik arap emirlikleri
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