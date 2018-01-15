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BAE ile Katar arasındaki gerginlik tırmanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri, kendilerine ait sivil bir uçağın, Katar savaş uçakları tarafından taciz edildiğini iddia etti. Katar durumu yalanladı.

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BAE ile Katar arasındaki gerginlik tırmanıyor

Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik tırmanıyor.

Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu iddiasının ardından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Katar Şeyhi Abdullah bin Ali'nin Abu Dabi'de alıkonulduğu iddiası

Katar, BAE'yi BMGK'ya şikayet etti

Devletin haber ajansı WAM'ın haberine göre, Bahreyn'e uçmakta olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait sivil yolcu uçağının, Katar savaş uçakları tarafından müdaheleye uğradığı açıklandı.

BAE Sivil Havacılık Otoritesi, iddia edilen olayı kınayarak, sivil hava trafiğinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm yasal önlemlerin alınacağını söyledi.

Katar iddiaları yalanladı

Açıklamanın üzeirne Katar, ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Katar devlet teelvizyonu Al-Jazeera'ye konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Katar savaş uçaklarının BAE'ye ait bir sivil uçağa taciz ettiği suçlamasını reddetti.

Katar, geçtiğimiz Cuma günü, BAE'ye ait bir savaş uçağının, kendi hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle BAE'yi BMGK'ya şikayet etmişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: taciz iddiası, savaş uçağı, katar, BAE
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