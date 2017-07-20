Bacon'ın 29 milyon dolar değerinde çalıntı tablolarından 3'ü bulundu

İspanya'da İrlanda asıllı İngiliz ressam Francis Bacon'ın çalıntı tabloları bulundu.

BBC'nin haberine göre, İspanyol polisi, Bacon'ın 2015'te çalınan 5 tablosundan 3'ünün bulunduğunu, soruşturma çerçevesinde 10 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Değerleri en az 29 milyon dolar olan 5 tablo, Bacon'ın dostu olarak bilinen Jose Capelo'nun Madrid'deki evinden çalınmıştı.

Madrid'de 2015 yılında Capelo'nun evine giren hırsızlar, evdeki mücevherleri ve diğer değerli eşyaları da almıştı.

Bunun, İspanya'daki en büyük modern sanat hırsızlığı olduğu sanılıyor. AA