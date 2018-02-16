Bab'da Esed rejimi karşıtı gösteri

Bini aşkın Tadiflinin katıldığı gösteride gruptakiler, Suriye rejimi tarafından 2016'da ele geçirilen beldenin sahiplerine iade edilmesi istedi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ilçe merkezinde yaşamaya başlayan Tadifli göçmenler, gösteride rejim karşıtı slogan attı.

DEAŞ'ın ardından Esed rejiminin saldırıları ile evlerini terk etmek zorunda kalan Tadif sakinleri, beldelerini geri almak için Türkiye'den de yardım istedi.

Gruptakiler, "Tadif'i işgalcilerden kurtarmak için askeri meclis istiyoruz", "Ebu Taltal halkı topraklarını istiyor" ve "Bab eşrafı, nerede komşuluk kardeşlik hakkımız?" yazılı pankartlar taşıdı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçesinin güneyindeki Tadif'in büyük bölümü ve yakın köyleri Esed rejiminin kontrolünde. Yerleşimin kuzey mahalleleri ise Bab'ı kontrol eden TSK ve Suriyeli muhalifler ile Esed güçleri arasında cephe hattı konumunda.

Kaynak: AA