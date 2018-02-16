  • 17 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.749
    EURO 4.651
  • BIST 116510.97
    ALTIN 162.506
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bab'da Esed rejimi karşıtı gösteri

Bab'da Esed rejimi karşıtı gösteri

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Halep'in kuzeyindeki Bab ilçesine sığınan Tadif halkı, Esed rejiminin Tadif'i boşaltması için gösteri düzenlendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Babda Esed rejimi karşıtı gösteri

Bini aşkın Tadiflinin katıldığı gösteride gruptakiler, Suriye rejimi tarafından 2016'da ele geçirilen beldenin sahiplerine iade edilmesi istedi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ilçe merkezinde yaşamaya başlayan Tadifli göçmenler, gösteride rejim karşıtı slogan attı.

DEAŞ'ın ardından Esed rejiminin saldırıları ile evlerini terk etmek zorunda kalan Tadif sakinleri, beldelerini geri almak için Türkiye'den de yardım istedi.

Gruptakiler, "Tadif'i işgalcilerden kurtarmak için askeri meclis istiyoruz", "Ebu Taltal halkı topraklarını istiyor" ve "Bab eşrafı, nerede komşuluk kardeşlik hakkımız?" yazılı pankartlar taşıdı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçesinin güneyindeki Tadif'in büyük bölümü ve yakın köyleri Esed rejiminin kontrolünde. Yerleşimin kuzey mahalleleri ise Bab'ı kontrol eden TSK ve Suriyeli muhalifler ile Esed güçleri arasında cephe hattı konumunda.

Kaynak: AA

Etiketler: bab, suriye, fırat kalkanı harekatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER