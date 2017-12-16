Babamın cesedinde normalin 10 kat üzerinde radyasyon tespit edildi

İran'da yayın yapan Fararu haber sitesine göre, Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani, "İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin bazı üyeleri ve aile üyelerimiz arasında gerçekleştirilen toplantıda, incelemeler sonucu babamın cesedinde normalin 10 kat üzerinde radyasyon tespit edildiği bildirildi." dedi.

Alleme Tabatabai Üniversitesinde mart ayında düzenlenen Rafsancani'yi anma töreninde konuşan kızı Fatma Haşimi, babasının ölümüyle ilgili bazı belirsizliklerin olduğunu söylemişti.

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin ölümü

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığını yürüten ve 1989-1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani, 8 Ocak günü hayatını kaybetmişti. Kardeşi Muhammed Haşimi Rafsancani, bir gün sonra İran Devlet Televizyonuna yaptığı açıklamada, abisinin ölümün "kalp durması" nedeniyle gerçekleştiğini söylemişti. Yine aynı gün Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Muhammed Agacani, düzenlediği basın toplantısında Rafsancani'nin sağlıklı bir bünyeye sahip olduğunu fakat bununla beraber kalp rahatsızlığı riskinin de bulunduğunu ifade etmiş, ilk belirlemelere göre ölüm nedenini "kalp krizi" olarak açıklamıştı.

AA