Baba Mustafa Özil: Mesut, Almanya Milli Takımı'nı bırakmalı

Almanya'nın Dünya Kupası'ndan erken elenmesi sebebiyle Mesut Özil'in "günah keçisi" ilan edildiğini söyleyen Mustafa Özil, oğlunun Almanya Milli Takımı'ndan ayrılması gerektiğini ifade etti.

Alman basınından ağır eleştiri aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldikleri için hem Alman basınının hem de siyasetçilerin eleştiri oklarının hedefinde olan Mesut Özil, Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin sebebi olarak gösterilmişti. Alman Die Welt gazetesi, "Hezimetin ardından sahadan ilk kaçan Mesut oldu" başlığını atmıştı.

"Mesut'un yerinde olsam ayrılırdım"

Oğlunun Erdoğan'la nezaket fotoğrafı çektirdiğini ve hiçbir zaman siyasi bir amacının olmadığına inandığını söyleyen Baba Özil, "Mezut artık her zaman kendini açıklamak, kendini savunmak istemiyor. Alman takımında dokuz yıldır oynuyor. Bu ülke için çok şey yaptı. Kazandığımız zaman hepimiz kazanırız ama kaybettiğimizde 'Özil yüzünden kaybettik' oldu. Şimdi ona ıslık çalınıyor ve günah keçisi ilan ediliyor. Ben onun yerinde olsaydım, Çok teşekkür ederim ama bu kadar yeter diyerek takımdan ayrılırdım" dedi.

Kaynak: Daily Sabah, Bild