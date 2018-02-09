Azeri vekil Paşayeva Avrupa'ya çok sert çıktı

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Hocalı Parkı ve Anıtı açılışına katılan Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Üyesi Ganire Paşayeva, anıt ile parkın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu açılışın dosta ve düşmana mesaj verdiğini ifade eden Paşayeva, Türk ve Müslüman dünyasının ortak acısının Hocalı olduğunu anlattı.

"O işgalci zihniyet dün Hocalı'da bunu yapıyordu"

Bugünlerde bu birlik ruhuna ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Paşeyeva, Hocalı'da işgalci Ermenistan tarafından vatandaşlarının katledildiği sırada, Batı'nın ses çıkarmadığını söyledi.

Paşayeva, "O işgalci zihniyet dün Hocalı'da bunu yapıyordu. Şimdi de Ermenistan'a döndüklerinde Ermenistan ve PKK terör örgütü bayrakları ile heyetle uğurluyorlar." dedi.

Paşayeva'ya göre Batı ve Avrupa bugün Türkiye'nin terörle mücadelesinde çifte standart uyguluyor ve iki yüzlü davranıyor.

"Avrupa Türkiye'nin terörle mücadelesinde iki yüzlü"

Terörle mücadele konusunda Avrupa'nın sessiz kaldığını anlatan Paşayeva, şöyle devam etti:

"Avrupa bugün Afrin’de o bölgelerde terörle mücadelede Türkiye'ye nasıl iki yüzlülük ve çifte standart uyguluyorsa o zaman da (Hocalı Katliamı) o işgalci zihniyete destek verdiler. Onun için bizim daha güçlü birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Çok şükür Azerbaycan ve Türkiye bir millet iki devlet olarak bu birliği gösteriyoruz. Bu İslam birliğinin güçlenmesi hepimiz için çok önemli. Bu sebeple bu parkın açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu park Karabağ ve Hocalı'yı çocuklarımıza hatırlatacak."

Kaynak: AA