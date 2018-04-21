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Buradasınız : » » Azerbaycan'ın yeni Başbakanı belli oldu

Azerbaycan'ın yeni Başbakanı belli oldu

Azerbaycan'ın yeni Başbakanı, Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Novruz Memmedov oldu.

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Azerbaycanın yeni Başbakanı belli oldu

Meclis Başkanı Oktay Asadov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, başbakanlığa Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Memmedov'u önerdiğini duyurdu.

Memmedov, yapılan oylamada 113 oyla Azerbaycan'ın yeni Başbakanı seçildi.

Başbakan Memmedov, oylamadan sonra yaptığı konuşmada, Aliyev'le çalışmanın onur verici olduğunu söyleyerek kendisine duyulan güven için teşekkür etti.

Artur Rasizade'ye teşekkür

Öte yandan Cumhurbaşkanı Aliyev, 22 yıl Başbakanlık görevini üstlenen Artur Rasizade'yi kabul ederek bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan Anayasası gereği, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra hükümet istifa ediyor.

İlham Aliyev, 11 Nisan'da yapılan seçimleri yüzde 86,02 oyla kazanmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Novruz Mammadov, başbakan, Azerbaycan, aliyev
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