Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev 14. ölüm yıl dönümünde anıldı

Azerbaycan halkı onu hiç unutmadı.
Modern Azerbaycan’ın kurucusu, milli lideri Haydar Ali Rıza oğlu Aliyev.
Azerbaycanlıların gönlünde unutulmaz bir yeri olan Haydar Aliyev ölümünün 14’üncü yılında, Fahri Hıyaban’daki kabri başında anıldı.
Azerbaycan halkı törene akın etti
Başkent Bakü`deki tören Cumhurbaşkanı İlham Aliyev`in Fahri Hiyaban'daki anıt mezara çelenk bırakmasıyla başladı.
Azerbaycan halkı da akın akın milli liderinin kabrini ziyaret etti.
80 yıllık hayatını Azerbaycan sevdasına adayan Haydar Aliyev, 1993-2003 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü.
Azerbaycan’ın yer altı kaynaklarını asrın anlaşmasıyla dünya pazarına çıkaran Haydar Aliyev, Azerbaycan’ın kısa sürede kalkınmasını sağladı.
Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003 tarihinde hayata veda etti.
Kaynak: TRT Haber