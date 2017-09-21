Azerbaycan'dan İslam ülkelerine Ermenistan çağrısı

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı, Mülteci ve Göçmenlerden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ali Hasanov, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ülkelerden Ermenistan ile ilişkilerini tamamen durdurmalarını istediklerini söyledi.

Hasanov, Bakü'de düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecine değindi.

Hem Azerbaycan hem de Ermeni halkının çatışmalardan yorulduğunu söyleyen Hasanov, "Ermeni halkı gerçekten Azerbaycan halkı ile barış içerisinde yaşamak istiyorsa (Devlet Başkanı Serj) Sarkisyan'dan kurtulmaları gerekiyor. Sarkisyan hiçbir zaman Dağlık Karabağ sorununun çözülmesine razı olmayacak. Sarkisyan, döktüğü Azerbaycanlı kanı üzerinden kendini kahraman ilan etti ve iktidara geldi." dedi.

New York'ta düzenlenen BM 72. Genel Kurulu kapsamında İİT Dağlık Karabağ Temas Grubunun toplantı yaptığını hatırlatan Hasanov, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplantıda İİT ülkelerinin Ermenistan ile ilişkilerini kısıtlamaları yönünde bir müracaat kabul edildi. Fakat bu yetmez. İİT ülkelerinin Ermenistan'la ilişkilerini tamamen durdurmalarını istiyoruz. Bazı İslam ülkeleri Ermenistan ile iş birliği yapıyor. Hatta yardım edenler bile var."