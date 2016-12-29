Azerbaycan'da yeni bir doğalgaz kuyusu

Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmındaki Ümit doğalgaz yatağında, bir kuyu daha işletmeye alındı.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'dan yapılan açıklamada, Ümit yatağında 6 bin 352 metre derinliğindeki 14 numaralı kuyudan doğalgaz üretimine başlandığı bildirildi.

Yeni kuyudan ilk aşamada günlük 600 bin metreküp doğalgaz ile 100 ton kondensat üretilecek. İlerleyen günlerde kuyudan doğalgaz üretimi günlük 1 milyon metreküpe, kondensat üretimi ise 150 tona ulaşacak. Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanılmasından sonra keşfedilen ilk doğalgaz yatağı olan Ümit, Bakü'nün güneyinde, kıyıdan 60 kilometre açıkta bulunuyor.

Yatakta daha önce kazılan 10 ve 12 numaralı kuyulardan günlük toplam 750 bin metreküp doğalgaz ile 230 ton kondensat üretimi yapılıyor. AA