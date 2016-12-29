Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.533
    Euro: 3.699
  • BIST: 77835.85
    Altın: 130.091

Kapat
Buradasınız : » » Azerbaycan'da yeni bir doğalgaz kuyusu

Azerbaycan'da yeni bir doğalgaz kuyusu

Hazar Denizi'ndeki yeni kuyudan günlük 1 milyon metreküp doğalgaz ve 150 ton kondensat üretilecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Azerbaycanda yeni bir doğalgaz kuyusu
Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmındaki Ümit doğalgaz yatağında, bir kuyu daha işletmeye alındı.
 
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'dan yapılan açıklamada, Ümit yatağında 6 bin 352 metre derinliğindeki 14 numaralı kuyudan doğalgaz üretimine başlandığı bildirildi.
 
Yeni kuyudan ilk aşamada günlük 600 bin metreküp doğalgaz ile 100 ton kondensat üretilecek. İlerleyen günlerde kuyudan doğalgaz üretimi günlük 1 milyon metreküpe, kondensat üretimi ise 150 tona ulaşacak. Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanılmasından sonra keşfedilen ilk doğalgaz yatağı olan Ümit, Bakü'nün güneyinde, kıyıdan 60 kilometre açıkta bulunuyor.
 
Yatakta daha önce kazılan 10 ve 12 numaralı kuyulardan günlük toplam 750 bin metreküp doğalgaz ile 230 ton kondensat üretimi yapılıyor. AA
 
Etiketler: Azerbaycan, doğalgaz kuyusu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  DÜNYA

DÜNYA HABERLERİ

Tüm Dünya Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER