  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Azerbaycan'da İlham Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı

Azerbaycan'da İlham Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yüzde 86,09 oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı.

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Azerbaycanda İlham Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı

Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı seçimi heyecanı yaşandı. Seçime katılım oranı yüzde 74,51 oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yüzde 86,09 oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı.

 

Şimdiye kadar ise sandıkların yüzde 65’i açıldı. Aliyev’e en yakın rakibi ise oyların yüzde 3.04’ünü elde etti.

Seçimde Aliyev’in yanı sıra, Azerbaycan Milli Meclisi’nden 3 muhalefet partisi lideri, 1 bağımsız milletvekili ve meclis dışından 3 aday yarıştı.

894 yabancı, 58 bin 175 yerli gözlemci seçimde görev yaptı. Türkiye’den de 15 milletvekili seçimde gözlemci olarak yer aldı.

Seçimin galibi 7 yıl süreyle Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmeye hak kazanacak.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: İlham Aliyev, Azerbaycan
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