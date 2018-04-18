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Buradasınız : » » Azerbaycan'da dördüncü Aliyev dönemi resmen başladı

Azerbaycan'da dördüncü Aliyev dönemi resmen başladı

Azerbaycan'da 11 Nisan'daki seçimde oyların yüzde 86,02'sini alarak dördüncü kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, yemin ederek resmen göreve başladı.

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Azerbaycanda dördüncü Aliyev dönemi resmen başladı

Milli Meclis'te Aliyev için yemin töreni düzenlendi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev, törende yaptığı konuşmada Merkezi Seçim Komitesi tarafından açıklanan seçim sonuçlarının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylandığını ve Aliyev'in bugünden itibaren resmen cumhurbaşkanı olduğunu belirtti.

Daha sonra kürsüye davet edilen Aliyev, anayasa üzerine el basarak "Cumhurbaşkanlığım süresince anayasaya bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma, halkıma liyakatle hizmet edeceğime yemin ederim" dedi.

Milli marşın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim'e el basan Aliyev, "Azerbaycan halkının yüzyıllardır oluşturduğu milli ve manevi değerlere ve geleneklere sadık kalacağım, onları her zaman yücelteceğim" ifadelerini tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, yeminin ardından bayrağı öptü.

Törene bakanlar, devlet komiteleri başkanları, milletvekilleri ve yabancı ülkelerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İlham Aliyev, Azerbaycan
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