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Azerbaycan'da askeri birlikte yangın ve patlama

Azerbaycan'da askeri birliklerden birinde yangın ve patlama meydana geldiği bildirildi.

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Azerbaycanda askeri birlikte yangın ve patlama

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, askeri birliklerden birinde yangın çıktı ve patlama meydana geldi.

İlgili birimlerin olay yerine sevk edildiği, ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananların olmadığı kaydedildi.

Etiketler: Azerbaycan, patlama, yangın
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