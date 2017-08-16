Azerbaycan Sınır Kuvvetleri'nin tatbikatı nefes kesti

Azerbaycan Sınır Kuvvetleri, tatbikatta belirlenen senaryoları başarıyla geçti. Tatbikat kapsamında dur ihtarına uymayan gemiye operasyon yapıldı.Hedefler bir bir imha edildi.
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