Azerbaycan ordusunun geniş kapsamlı tatbikatı sürüyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 12 Mart'ta başlatılan tatbikatın atış aşamasının yapıldığı belirtildi.

25 bin asker, 250 tank ve zırhlı araç, bine yakın füze ve top sistemi, 50 uçak ve helikopter, yeni nesil radyo-elektronik keşif araçları ve insansız hava araçlarının yer aldığı tatbikatta, temsili düşman hedefleri vurularak imha edildi.

Savunma ve karşı saldırı operasyonlarının gerçekleştirildiği tatbikatta, Azerbaycan'ın aldığı yeni silahlar atış yapılarak denendi.

Savunma Bakanı Zakir Hasanov da tatbikatın bu aşamasını izledi.

Tatbikat, 17 Mart'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA