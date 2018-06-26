Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıldönümü kutlanıyor

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana beşincisi yapılan törene Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pakistan, Belarus, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, İran, İsrail, Kazakistan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Rusya ve Ukrayna'dan siyasi ve askeri yetkililer katıldı.

Törende Türkiye'yi, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar temsil etti.

Tören, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in askerleri selamlaması ve Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, ülke topraklarının bir kısmının Ermenistan'ın işgali altında olduğunu, savaş ortamında bulunduklarını, dolayısıyla ordunun güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Aliyev, başlıca görevlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü temin etmek olduğunu vurguladı.

"Dağlık Karabağ tarihi Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan hiçbir zaman işgali kabul etmeyecektir. Ordumuz en modern silah ve teknolojilerle donatılıyor. Bugün bu silahların sadece az bir kısmı burada sergilenecek. Bundan sonra da en çağdaş silah ve araçları alacağız. Azerbaycan ordusu düşmanın tüm askeri hedeflerini yok etme gücüne sahiptir. Ermenistan bizimle hiçbir şekilde rekabet edemez ve edemiyor."

Aliyev'in konuşmasının ardından tören, sırasıyla Savunma Bakanlığı'na bağlı birlikler, uluslararası barış gücünde görev yapan askerler, özel harekat timleri, deniz piyadeleri, sınır muhafızları, jandarmalar, Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı askerler, Ulusal Güvenlik Servisi timleri ve askeri okul öğrencilerinin geçişiyle devam etti.

Törende, Türk Kara Kuvvetleri'ne bağlı askeri birlikler de vardı.

Askerlerin ardından Azerbaycan ordusunun sahip olduğu tanklar, zırhlı araçlar, füze sistemleri ve toplar törende yerini aldı.

Geçit töreninde, Azerbaycan'ın ABD'den aldığı Bell 412 helikopterleri, Türkiye'den alınan ve ROKETSAN'ın ürettiği SOM B1 füzeleri, Belarus üretimi Polonez, İsrail üretimi Lora uzun menzilli füzeleri, yine İsrail üretimi Heron TP ve Hermes 450 insansız hava araçları ilk kez gösterildi.

Daha öncekilere nazaran daha ihtişamlı düzenlenen törene 4 bin asker, 240 zırhlı araç ve füze sistemleri, 70'den fazla uçak ve helikopter katıldı.

Törende, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçak ve helikopterlerin Bakü semalarında yaptığı gösteri büyük ilgi gördü.

Helikopterlerin manevraları, açılan Azerbaycan bayrağı ve uçakların Azerbaycan bayrağının renklerinde duman çıkarmasını vatandaşlar uzun süre alkışladı.

Kaynak: AA