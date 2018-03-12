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Azerbaycan ordusundan 25 bin askerle tatbikat

Azerbaycan ordusunun başlattığı tatbikatta 25 bin askerin yanı sıra 250 tank ve zırhlı araç, bine yakın füze ve top sistemi, 50 uçak ve helikopter yer alıyor.

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Azerbaycan ordusundan 25 bin askerle tatbikat

Azerbaycan ordusu, 25 bin askerin katıldığı geniş kapsamlı tatbikata başladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre düzenlenen tatbikata, ordunun çeşitli komutanlıklarına bağlı birlikler katılıyor.

Dağlık arazide yapılan tatbikatta temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenlenecek ve yeni silahlar atış yapılarak denenecek.

Tatbikatta 250 tank ve zırhlı araç, bine yakın füze ve top sistemi, 50 uçak ve helikopter, yeni nesil radyo-elektronik keşif araçları ve insansız hava araçları da yer alıyor.

Tatbikat, 17 Mart'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: İlham Aliyev, azerbaycan tatbikat, azerbaycan ordusu
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