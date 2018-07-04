  • 05 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.676
    EURO 5.473
  • BIST 97230.07
    ALTIN 188.715
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Azerbaycan ordusundan 20 bin askerle tatbikat

Azerbaycan ordusundan 20 bin askerle tatbikat

Azerbaycan ordusunun 20 bin askerin katılımıyla başlattığı geniş kapsamlı tatbikatta temsili düşman hedeflerine atışlar gerçekleştirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Azerbaycan ordusundan 20 bin askerle tatbikat

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 2 Temmuz'da başlatılan tatbikatın atış aşamasının yapıldığı bildirildi.

Tatbikatta 20 bin asker, 120 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla füze ve top sistemi, 30 uçak ve helikopterin yer aldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, tatbikatta, temsili düşman hedeflerine saldırı düzenlendiği, hedeflerin imha edildiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun yeni silahlarının da denendiği tatbikat, 6 Temmuz'a kadar devam edecek. 

Kaynak: AA

Etiketler: tatbikat, Azerbaycan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER