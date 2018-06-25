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Azerbaycan ordusundan 100. kuruluş yıl dönümü için büyük tören hazırlığı

Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla askeri geçit töreni gerçekleştirilecek.

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Azerbaycan ordusundan 100. kuruluş yıl dönümü için büyük tören hazırlığı

Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana 5'incisi düzenlenecek tören için hazırlıklar tamamlandı.

Azadlık Meydanı'nda devlet erkanı ve diğer izleyiciler için platformlar oluşturuldu.

Bu yılki tören daha ihtişamlı olacak

Törene katılacak birlikler de son provalarını yaptı. 

Bu yılki törenin, 1992, 2008, 2011 ve 2013'te düzenlenen törenlerden daha farklı ve ihtişamlı olması, ordunun kullanımına verilen modern silah ve araç çeşitlerinin de geçit töreninde yer alması bekleniyor.

SOLOTÜRK de gösteri gerçekleştirecek

Çok sayıda ülkeden siyasi ve askeri yetkilinin katılacağı törende Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar temsil edecek.

Türk Kara Kuvvetleri'ne bağlı askeri birliklerin de katılacağı geçit töreninin ardından Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ile F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen dünyanın sayılı akrobasi timlerinden SOLOTÜRK de Bakü semalarında gösteri gerçekleştirecek.

Kaynak: AA  

Etiketler: tören, ordu, Bakü, Azerbaycan, askeri
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