  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.56
    EURO 3.874
  • BIST 94282.48
    ALTIN 144.776
Buradasınız : » » Azerbaycan diasporasından AKPM'nin Türkiye kararına tepki

Azerbaycan diasporasından AKPM'nin Türkiye kararına tepki

Azerbaycan diaspora örgütleri temsilcileri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) binasının önünde Türkiye kararını protesto etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Azerbaycan diasporasından AKPMnin Türkiye kararına tepki

Fransa ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde faaliyet gösteren Azerbaycan diaspora örgütleri temsilcileri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) binasının önünde Türkiye kararını protesto etti.

Paris Azerbaycan Evi, Fransa Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği ve Almanya-Azerbaycan Kültür Evinin organize ettiği ve AKPM binası önünde gerçekleştirilen gösteride, Türkiye'nin yeniden denetim sürecine alınmasıyla ilgili karara tepki gösterildi.

Azerbaycan ve Türkiye bayrakları taşıyan göstericiler, "AKPM'nin Türkiye kararı adaletsiz ve önyargılı", "Türkiye ve Azerbaycan'dan elinizi çekin", "Avrupa Konseyi çifte standartlara ve İslamofobiye son ver", "Ermenistan'ın işgalci politikasına göz yuman AKMP Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alıyor" gibi sloganlar attı.

Gösteri olaysız sona erdi. AA

Etiketler: Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, AKPM, AKPM'nin Türkiye kararı, protesto, İslamofobi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER