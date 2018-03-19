Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Putin'e tebrik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde bir mesaj yayınladı. Aliyev, Vladimir Putin'in Rusya'daki seçimleri kazanmasının, "Putin'in büyük siyasi nüfuza sahip olduğunu, politikasının halk tarafından desteklendiğini teyit ettiğini" belirtti.

"Azerbaycan ve Rusya'nın tarihi yüzyıllara dayanan dostluk ve iyi komşuluk bağlarına sahip olduğunu" vurgulayan Aliyev'in mesajı şöyle:

"Devletlerimiz arasındaki ilişkilerin daha sağlam temeller üzerinde başarıyla gelişmesi memnuniyet vericidir. Azerbaycan-Rusya arasında çok yönlü iş birliğinin gelişmesinde sizin kişisel katkınızı belirtmek istiyorum. Azerbaycan ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlenmesi için birlikte yapacağımız çabaların halklarımızın ve ülkelerimizin çıkarı, bölgede barış, güvenlik ve kalkınmanın temin edilmesine bundan sonra da katkı yapacağına eminim. Sayın Vladimir Vladimiroviç, size sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA