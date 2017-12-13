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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: ABD, Kudüs kararını yeniden gözden geçirmeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: ABD, Kudüs kararını yeniden gözden geçirmeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs Zirvesi'ne katıldı.

Aliyev, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a organizasyon için teşekkür etti ve toplantının, Türkiye'nin İslam dayanışmasına sunduğu katkıların göstergesi olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı kararından rahatsız olduklarını belirten Aliyev, "Bu karar, Filistin-İsrail sorununun adil çözümünü kötü etkileyebilir ve Ortadoğu'da tehlikeli sonuçlar doğurabilir. ABD, bu kararını yeniden gözden geçirmelidir." dedi.

"Her zaman Filistin halkının yanındayız."

Azerbaycan'da Filistin'e destek için çok sayıda uluslararası etkinlik düzenlediklerini hatırlatan Aliyev, "Azerbaycan, Filistin-İsrail sorununun Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olmakla, iki devlet temelinde çözümünü destekliyor. Biz, her zaman olduğu gibi bugün de Filistin halkının yanındayız." diye konuştu.

Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorunundan da bahseden Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ermenistan, işgal ettiği tarihi Azerbaycan topraklarında tüm camileri ve İslami anıtları yok etti. Şimdi Ermenistan farklı İslam ülkeleri ile dostluk ilişkileri kurmak istiyor. Bu, en büyük ikiyüzlülüktür. Müslümanlar bilmeli ki kutsal camilerimizi yıkan Ermenistan, İslam ülkelerinin dostu olamaz."

Kaynak: AA
 

Etiketler: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan, İslam İşbirliği Teşkilatı, Kudüs Zirvesi
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