Ayrım Duvarı'nda Trump'a grafitili tepki

İsrail tarafından inşa edilen Ayrım Duvarı'nın Beytüllahim tarafındaki kısmına ABD Başkanı Donald Trump grafitileri çizildi.

İlk resimde, duvara bitişik İsrail gözetleme kulesine sarılırken resmedilen Trump, diğerinde ise duvara "Sana bir kardeş inşa edeceğim" diye seslenir şekilde çizildi.

Söz konusu duvar resimlerinin kim tarafından çizildiği bilinmiyor ancak, tarzının dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy formatında olması ise dikkati çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında Meksika sınırına "yasa dışı faaliyetleri engellemek" için bir duvar inşa edeceğini ve inşaat masrafını Meksika'ya ödeteceğini vadetmişti.

Trump ile Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto arasında 27 Ocak'ta yapılan telefon görüşmesi medyaya sızmıştı. Kayıtlarda, Trump "İsrail'e bak, İsrail'de bir duvar var. Kimse duvarı kabul etmiyor ve işe yaramayacağını söylüyor. Duvar, geçmeye çalışan insanların yüzde 99,9'unu engelliyor." ifadelerini kullanmıştı.