  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.53
    EURO 4.158
  • BIST 108545.31
    ALTIN 142.792
Buradasınız : » » Ayrım Duvarı'nda Trump'a grafitili tepki

Ayrım Duvarı'nda Trump'a grafitili tepki

İsrail tarafından inşa edilen Ayrım Duvarı'nın Beytüllahim tarafındaki kısmına ABD Başkanı Donald Trump grafitileri çizildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ayrım Duvarında Trumpa grafitili tepki

İsrail tarafından inşa edilen Ayrım Duvarı'nın Beytüllahim tarafındaki kısmına ABD Başkanı Donald Trump grafitileri çizildi.

İlk resimde, duvara bitişik İsrail gözetleme kulesine sarılırken resmedilen Trump, diğerinde ise duvara "Sana bir kardeş inşa edeceğim" diye seslenir şekilde çizildi.

Söz konusu duvar resimlerinin kim tarafından çizildiği bilinmiyor ancak, tarzının dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy formatında olması ise dikkati çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında Meksika sınırına "yasa dışı faaliyetleri engellemek" için bir duvar inşa edeceğini ve inşaat masrafını Meksika'ya ödeteceğini vadetmişti.

Trump ile Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto arasında 27 Ocak'ta yapılan telefon görüşmesi medyaya sızmıştı. Kayıtlarda, Trump "İsrail'e bak, İsrail'de bir duvar var. Kimse duvarı kabul etmiyor ve işe yaramayacağını söylüyor. Duvar, geçmeye çalışan insanların yüzde 99,9'unu engelliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: israil, grafiti, ayrım duvarı, abd başkanı donald trump
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER