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Buradasınız : » » 'Ayrılık ve bağımsızlık çağrılarını kabul etmiyoruz'

'Ayrılık ve bağımsızlık çağrılarını kabul etmiyoruz'

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkenin parçalanması, ayrılık ve bağımsızlık çağrılarını kabul etmediklerini bildirdi.

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Ayrılık ve bağımsızlık çağrılarını kabul etmiyoruz

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aşure Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ülkemizin Arap, Kürt, Türkmen, Hıristiyan, Ezidi, Şebek ve diğer tüm halkımızın birliğine bağlı kalacağımızı vurguluyoruz. Irak'ın birliğinin parçalanması ve her türlü ayrılık ve bağımsızlık çağrılarını reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kürtlerin çıkarları, güvenliği ve istikrarına önem verdiklerini belirten İbadi, "Terör sürecinden, büyük ülkemizin inşası, güvenliği ve egemenliğini yeniden sağlama sürecine geçmek için kardeşlik ve birlik çabamızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, gayrimeşru referandum
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