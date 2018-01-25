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Buradasınız : » » 'Ayevi' Afrin'de Mehmetçik'in gözü olacak

'Ayevi' Afrin'de Mehmetçik'in gözü olacak

Özel eğitimli mayın arama köpeği 'Ayevi' Bingöl 49. Komando Tugay Komutanlığında görevli 200 komando ile Afrin'e gönderildi.

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Ayevi Afrinde Mehmetçikin gözü olacak

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Bingöl'den 200 komandonun yanı sıra mayın arama köpeği "Ayevi" bölgeye gönderildi.

Bingöl Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, 49. Komando Tugay Komutanlığında özel eğitilen ve meskun mahallerde tecrübe sahibi olan 200 komando eşliğinde uçağa bindirilen Ayevi, mayın arama konusunda Mehmetçik'in gözü olacak.

Gemlik Askeri Veterinerlik Okulunda eğitilerek bir yıl önce Bingöl 49. Komando Tugayı emrine verilen labrador cinsi 7 yaşındaki dişi köpek Ayevi'nin, Bingöl, Muş ve Bitlis'te, terörle mücadele kapsamında karayolu mayın arama, el yapımı patlayıcı ve operasyon faaliyetlerinde yer aldığı öğrenildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: mayın arama köpeği, ayevi, afrin
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