Ayetullah Hamaney'den Trump'a "sıfır tolerans" eleştirisi

Hamaney, Trump yönetiminin göçmenlere uyguladığı "sıfır tolerans" politikasını eleştirerek, "Binlerce çocuğu annelerinden ayırma görüntülerini görmek insanı kızdırıyor. Amerikalılar göçmen ailelerinin çocuklarını kötü niyetle ayırdı" dedi.
ABD’ye kaçak yollardan gelen mülteci çocuklarının ailelerinden ayrılarak gözaltına alınmasıyla ilgili Pazartesi günü konuşan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra’ad al-Hussein, Washington’a bu politikadan vazgeçme çağrısı yapmıştı.
Bunun ardından Trump yönetimi, ABD’nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılacağını açıklamıştı.
Kaynak: İHA