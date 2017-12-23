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Buradasınız : » » Avusturya'nın yeni Eğitim Bakanı, başörtülü öğretmene karşı

Avusturya'nın yeni Eğitim Bakanı, başörtülü öğretmene karşı

Avusturya Eğitim Bakanı Fassmann, Seküler devlete sempati besliyorum. Bence öğretmenler başörtüsü takmamalı, yalnız din ve özel okul öğretmenleri hariç." dedi.

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Avusturyanın yeni Eğitim Bakanı, başörtülü öğretmene karşı

Avusturya'da kurulan yeni aşırı sağcı hükümetin Eğitim Bakanı Heinz Fassmann, ülkenin önde gelen gazetelerinden Kurier'e konuştu. Fassmann, yeni dönemde anaokullarından üniversitelere kadar birçok alanda yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Avusturya'da öğrencilerin tam anlamıyla okuma, yazma ve hesaplamayı öğrenmeden okullardan ayrılmalarına müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Fassmann, yeni hükümetin programında yer alan belli bir yaşa kadar eğitim zorunluluğu maddesinin önemine işaret etti.

Ülkeye yeni gelen yabancı öğrencilerin öncelikli olarak Almanca öğrenmesi gerektiğini kaydeden Fassmann, öğrencinin belli bir seviyeye eriştikten sonra, sadece yabancıların bulunduğu sınıflara değil karma sınıflara yerleştirilerek eğitim hayatını sürdürmesinin verimli olacağını anlattı.

“Bence öğretmenler başörtüsü takmamalı”

Fassmann, okullarda başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin bir soruya, "Seküler devlete sempati besliyorum. Bence öğretmenler başörtüsü takmamalı, yalnız din ve özel okul öğretmenleri hariç." yanıtını verdi.

Öğrencilere ilişkin bir kıyafet tartışmasına girmek istemediğini belirten Fassmann, Avusturya'nın Fransa olmadığını, öğrencilere yönelik kıyafet düzenlemesi tartışmasına girmek istemediğini sözlerine ekledi.

Aşırı sağcı hükümet, Müslümanlar başta olmak üzere yabancı ve sığınmacı karşıtı

Avusturya'da merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümeti geçen pazartesi günü yemin ederek göreve başlamıştı. Aşırı sağcı hükümetin ülkede yaşayan Müslümanlar başta olmak üzere yabancı ve sığınmacı karşıtı programı dikkati çekmişti.

Kaynak: AA
 

Etiketler: yeni hükümet, Avusturya Eğitim Bakanı Heinz Fassmann
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