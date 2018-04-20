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Buradasınız : » » Avusturya'dan Türk siyasetçilere seçim kampanyası yasağı hazırlığı

Avusturya'dan Türk siyasetçilere seçim kampanyası yasağı hazırlığı

Avusturya'daki sağcı koalisyon hükümeti, Türk siyasetçilerin 24 Haziran seçimleri öncesinde Avusturya'da seçim kampanyası yapmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

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Avusturyadan Türk siyasetçilere seçim kampanyası yasağı hazırlığı

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasına şiddetle karşı olan sağcı koalisyon hükümeti, Türk siyasetçilerin 24 Haziran seçimleri öncesinde topraklarında kampanya yapmasını yasaklayacağını açıkladı. 

Başbakan Sebastian Kurz OFR Radyosu'nda yaptığı açıklamada, "Avusturya'da seçim kampanyaları istenmiyor ve artık Türklerin bu topraklarda seçim kampanyası düzenlemelerine izin vermeyeceğiz" dedi. 

Bu ilk değil

Avustrya'nın eski Başbakanı Christian Kern de geçen yıl benzeri bir açıklama yapmış, Türk bakanların herhangi bir kampanyaya katılmasını yasaklamaya çalışacağını söylemişti.

Avusturya'da hükümete dış politika kampanyalarını yasaklamak için daha fazla yetki veren bir yasa yıllardır uygulanıyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: türkiye, seçim, kampanya, avusturya
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