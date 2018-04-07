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Buradasınız : » » Avusturya'dan sonra Almanya da başörtüsü yasağına hazırlanıyor

Avusturya'dan sonra Almanya da başörtüsü yasağına hazırlanıyor

Almanya 14 yaş altındaki Müslüman kızların okullara başörtüsüyle gelmesini yasaklamaya hazırlanıyor.

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Avusturyadan sonra Almanya da başörtüsü yasağına hazırlanıyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz talimatıyla Avusturya’da yasak için yasa hazırlarken, Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde de başörtüsü yasağının getirilmek istenmesi Almanya’da yasayan Müslümanların tepkisine neden oldu. 

Avusturya'daki okullarda başörtüsü yasaklanıyor

Alman Bild gazetesine açıklamada bulunan Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Uyum Bakanı Joachim Stamp, 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirmeyi düşündüklerini açıkladı. Dini inançlarını kendi hür iradeleriyle seçecek olgunluğa henüz ergen olmayan çocukların başörtüsü takmaya zorlanamayacağından dolayı da yasağın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Stamp, başörtüsü takma konusunda kendi iradesiyle kararı sadece yetişkin kadınların verebileceğini söyledi.

Eyalet Uyum Bakanlığı Müsteşarı Serap Güler de getirilmesi düşünülen yasağı savunarak, ''Öğretmenler ilkokullarda henüz yedi yaşındaki kız öğrencilerin başörtüsüyle derse gelmesine giderek daha sık tanık oluyorlar'' dedi. Güler, nadir de olsa başörtüsü takma yaşının anaokuluna kadar inebildiğini ifade etti. 

Kaynak: İHA

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