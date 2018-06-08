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Avusturya'dan 7 camiyi kapatma kararı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkedeki 7 camiyi kapatacaklarını ve birkaç imamı sınır dışı edeceklerini açıkladı.

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Avusturyadan 7 camiyi kapatma kararı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, kararın Avusturya'daki din görevlileri üzerinde yapılan soruşturmanın sonucunda alındığını açıklayan Kurz, "Paralel toplumlar, siyasal İslam ve radikalleşmenin ülkemizde yeri yoktur" dedi. Kurz, 7 caminin kapatılacağını, diğer ülkelerin maaşlarını verdiği imamları da sınır dışı edeceklerini açıkladı.

Çanakkale gösterisine tepki göstermişti

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Viyana’daki bir camide Çanakkale Savaşı'nın canlandırılmasına tepki göstererek, "Böyle bir olaya asla müsamaha göstermeyeceğiz" demişti.

2016 yılında çekildiği belirtilen ve haftalık "Falter" gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda, asker üniforması giydirilmiş çocuklar Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de savaşan askerleri canlandırıyordu.

 

Kurz: Müslüman derneklere yardımda daha katı olun

Sağ çizgideki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Kurz, Avusturya yasalarına göre etkinliğin sergilendiği Avrupa Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı caminin kapatılmasının dahi söz konusu olabileceğini belirtmişti.

Kurz, ayrıca Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) Viyana Belediyesi'nin Müslüman derneklerine sağlanan devlet yardımları konusunda "daha katı olması gerektiğini" söylemişti.

Kaynak: TRT Haber, AFP

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