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Avusturya'dan 100 askerle kontrol noktası

Trenlerle Slovakya üzerinden Avusturya'ya gelen sığınmacılara karşı asker destekli önlem alınıyor.

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Avusturyadan 100 askerle kontrol noktası

Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil, 100 asker desteğiyle sınırda önlemler en üst seviyeye çıkarılacak diye bildirdi.

Doskozil, basına yaptığı açıklamada, Slovakya-Avusturya sınırının sığınmacıların Avusturya'ya geçmek için kullandığı önemli bir güzergah olduğunu belirterek çok sayıda kişinin özellikle trenlerle yasa dışı olarak Avusturya'ya girdiğini vurguladı.

Sınırda 100'e yakın askeri konuşlandırarak ve trenlerde görevlendirerek kontrolleri artırmak istediklerini ifade eden Doskozil, bu şekilde ülkeye yasa dışı sığınmacı girişini engellemeyi amaçladıklarını söyledi.

Doskozil, kendi isteğiyle ülkeyi terk etmek isteyen sığınmacılara destek olunacağını ve sığınmacı statüsü alamamış kişiler için yeni yerleşkelerin faaliyete geçirileceğini sözlerine ekledi.

Etiketler: Slovakya, sınır kontrol, sığınmacı, avusturya
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