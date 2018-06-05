Avusturya'daki Türkler uyuşturucuyla mücadele için dernek kurdu

Avusturya'daki Türk gençlerini uyuşturucu bağımlılığından korumak ve bu konuda bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan Yeni Başlangıç Derneği, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosluğunca düzenlenen iftar programında tanıtıldı.

İftar programında konuşan Başkonsolos Asip Kaya, Viyana'daki görevine yaklaşık 6 ay önce başladığını hatırlattı.

Birçok sivil toplum kuruluşu, dernek ve kişiyle yaptığı görüşmeler sonucu Avusturya'da yaşayan Türk toplumunun sorunlarını anlamaya çalıştığını belirten Kaya, bu doğrultuda bazı adımlar atmaya karar verdiklerini söyledi.

Avusturya'daki Türk gençlerinin ciddi sorunları olduğunu belirten Kaya, özellikle eğitim alanındaki yetersizlikler ve iki kültür arasında kalan yeni neslin karşılaştığı güçlükler neticesinde kimi kötü alışkanlıklara yöneldiklerine dikkati çekti.

Kaya, gençlerin uyuşturucu başta olmak üzere alkol gibi kötü alışkanlıklar edindiğine işaret ederek, "Çeşitli kesimlerle yaptığım temaslar sonucunda özellikle uyuşturucu bağımlılığının Türk gençleri arasında çok büyük bir sorun olduğu izlenimi edindim ve bu konuda bir adım atmanın gerekli olduğuna karar verdim." dedi.

Derneğin amacı uyuşturucuya karşı bilinçlendirmek

Başkonsolos Kaya, iş adamı Bilal Duran ve Avrupa Türk İş Kadınları Derneği (ATİK) Başkanı Dilek Aksoy ile hazırladıkları dernek tüzüğünü yetkili makamlara verdiklerini aktaran Kaya, "Yeni Başlangıç" adını verdikleri dernek ile hedeflerinin özellikle Türk aile ve gençlerini uyuşturucu ve madde bağımlılığı hakkında bilinçlendirmek olduğunu dile getirdi.

Kaya, dernek bünyesinde ayrıca uyuşturucu bağımlısı gençlerin yeniden hayata kazandırılması ve mağduriyet yaşamış ailelere yönelik çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Madde bağımlılığı ile mücadele alanında etkili Avusturya kurumları ile irtibata geçtiklerini bildiren Kaya, yetkililerin başkonsolosluğun bu girişiminden duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Yeni Başlangıç Derneğinin başkanlığını yürütecek iş adamı Bilal Duran ise bu dernek ile Avusturya'da temiz bir topLum ve nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA