Avusturya'daki Türk seçmenler 24 Haziran'ı bekliyor

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dış temsilciliklerde 7-19 Haziran’da, gümrük kapılarında ise 7-24 Haziran'da oy kullanabilecek. İkinci tur oylamaya kalınması durumunda ise dış temsilciliklerde 30 Haziran-4 Temmuz, gümrük kapılarında ise 30 Haziran-8 Temmuz 2018'de oy verilebilecek.

3 bölgede 13 sandıkta oy kullanılacak

Avusturya'da yaşayan Türk seçmenler için oy verme süreci, 7 Haziran'da başlayıp 19 Haziran'da sona erecek. Seçmenler, Viyana, Salzburg ve Bregenz başkonsolosluklarında kurulacak 13 sandıkta oylarını kullanabilecek.

Seçmenler, daha önce 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri ile 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa değişikliği referandumunda oy vermişti. Avusturya’daki Türk seçmenler 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmak için beşinci kez sandığa gitmiş olacak.

En son seçimin katılım oranı yüzde 48,7

Avrupa genelinde olduğu gibi Avusturya’da da yurt dışı seçmenlerin oy kullanmaya başladığı 10 Ağustos 2014'ten itibaren seçimlere katılım oranlarında ciddi artış yaşandı.

Buna göre, 7 Haziran seçimlerinde 37 bin 280 seçmenin sandık başına gittiği ülkede, katılım oranı yüzde 34,7 olurken, 1 Kasım 2015’teki seçimde oy kullanan seçmen sayısı 44 bin 824, katılım oranı ise yaklaşık yüzde 41 seviyesine yükseldi. En son yapılan 16 Nisan 2017 tarihli halk oylamasında katılım oranı arttı. Bu oylamada 52 bin 734 kişi oy kullanırken, katılım oranı yüzde 48,7'e çıktı.

Randevu sistemi ve konsolosluk görev bölgesi ayrımı kaldırıldı

Yurt dışındaki vatandaşların oy kullandığı ilk seçim özelliği taşıyan 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde randevu sistemi ve konsolosluk görev bölgesi ayrımı bulunuyordu. Ancak bu iki madde daha sonra kaldırılarak seçmenin oy kullanması daha da kolaylaştırıldı. Bu esneklik coğrafi açıdan 4 ülkeye yakın olan Bregenz Başkonsolosluğunda oy kullanma oranlarını yüzde 117 seviyesine yükseltti

Seçmenler, kimlik kontrolünün ardından oylarını kullanabilecek.

Oy kullanırken seçmenlerin, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan kimlik belgeleri veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

"Vatandaşlarımız, her seçimde olduğu gibi rahat bir ortamda oylarını kullanacaklar"

Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için gerekli hazırlıklara başladıklarını belirterek oy verme işleminin önceki yıllarda olduğu gibi konsolosluk binasında gerçekleştirileceğini söyledi.

Kaya, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında özellikle hafta sonu seçmenlerin gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle sandık sayısını artırdıklarını belirterek hafta içi 5, hafta sonu 8 sandığın seçmenlerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

Konsolosluk olarak başta sosyal medya olmak üzere birçok platform üzerinden vatandaşları seçimlere ilişkin düzenli olarak bilgilendirdiklerini kaydeden Kaya, seçmenlerin yurt dışı seçmen listesinde isimlerinin olup olmadığını YSK’nin internet sitesi üzerinden kolaylıkla kontrol edebileceklerini anımsatarak seçmen listesinde ismi bulunmayan vatandaşların 12 Mayıs'a kadar başkonsolosluklarda seçim kayıtlarını yaptırabileceklerinin altını çizdi.

Kaya, “Vatandaşlarımız her seçimde olduğu gibi Başkonsolosluğumuza gelerek inşallah rahat bir ortamda oylarını kullanacaklar, vatandaşlık görevlerini yerine getirecekler." diye konuştu.

Seçimlerin karşılıklı anlayış ve saygı ortamında yapılması için siyasi parti temsilcileriyle bir araya geleceklerini dile getiren Kaya, parti temsilcilerinin her konuda kendilerine destek vereceği inancında olduğunu dile getirdi.

"Yurt dışında oy kullanılabilmesi çok olumlu bir gelişme"

Kaya, seçme ve seçilme hakkının en önemli vatandaşlık görevlerinden biri olduğuna dikkati çekerek “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu haklarını son 4 yıldır kullanıyorlar. Bu, vatandaşlarımız açısından çok olumlu bir gelişme. Vatandaşlarımız ne kadar sandığa gider buradaki oy kapasitesini gösterirlerse, buradaki kazanımları açısından ve özellikle Türkiye’deki siyasilerin buraya bakışı daha olumlu olacaktır. Bu nedenle bu vatandaşlık görevini yerine getirmelerinin, kendileri açısından önem taşıdığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bregenz, seçime katılımın en yüksek olduğu bölge

Bregenz Başkonsolosu Nursel Berberoğlu da yaklaşık 11 bin 700 seçmenin bulunduğu bölgede hafa içi bir, hafta sonu iki sandığın kurulacağını belirtti.

Berberoğlu, yurt dışı seçmenlerine yönelik randevu sisteminin kalkması ve isteyenlerin seçim bölgelerinin dışında oy kullanabiliyor olmasının vatandaşlar açısından büyük kolaylık olduğuna işaret ederek “Konsolosluğumuzun da içinde bulunduğu Vorarlberg eyaleti coğrafi konumu nedeniyle Almanya, İsviçre, Lihtenştayn’a çok yakın olduğu için geçen seçimde 11 bin 700 kayıtlı seçmenimiz olmasına rağmen, 14 bin civarında seçmen bizim bölgemizde oy kullandı, bu da yüzde 117 gibi bir katılım oranının ortaya çıkmasını sağladı.” diye konuştu.

Vatandaşların oylarını konsolosluk binasında kullanacaklarını ifade eden Berberoğlu, Bregenz Başkonsolosluğunun mevcut kayıtlı seçmen sayısının iki katı yani 20 bin 400 kişi oy kullanacakmış gibi hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Berberoğlu, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda, sürenin kısıtlı olması nedeniyle sandık sayısında artışa gidilerek hafta içi iki hafta sonu üç sandığın kurulacağı bilgisini paylaştı.

Salzburg, 30 bin seçmeni bekliyor

Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı, yaklaşık 30 bin seçmenin kayıtlı olduğu Salzburg bölgesinde seçimlerin konsolosluk binasına ait müştemilatta yapılacağını, hafta içi iki hafta sonu üç sandığın kurulacağını aktardı.

Pazarcı, seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için bütün hazırlıkların yapıldığını vurgulayarak ikinci tura kalınması durumunda hafta arası üç hafta sonu beş sandığın kurulacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA