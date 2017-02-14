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Avusturya'daki Türk çocuklarına eğitim desteği

Avusturya'da yaşayan Türk çocuklarının dil konusunda eksikleri ve diğer etkenlerden ötürü düşük seviyeli okullarda okumasının önüne geçmek amacıyla proje başlatıldı.

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Avusturyadaki Türk çocuklarına eğitim desteği

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Bil Derneğinin ortaklaşa yürüttüğü proje ile, Avusturya'daki Türk çocukların eğitimine katkı sağlamayı planlıyor.

Başlatılan kampanya ile 15 Temmuz hain girişim sonrası çocuklarını Türk okulları adı altında açılan Fetullahçı Terör Örgütüne ait okullara yollamak istemeyen ailelere de umut ışığı olacak.

Proje kapsamında, özellikle dil ve kültürel farklılıklardan dolayı zihinsel ve fiziksel engelli öğrencilerin bulunduğu okullara gönderilme riski ile karşı karşıya kalan çocuklara, uzmanlar eşliğinde eğitim programları uygulanarak, kendi seviyelerindeki okullara devam etmelerine yardımcı olunuyor.

Aileler, çocuklarını FETÖ'nun kurumlarından alıyor

Viyana Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Mahmut Musa Karabulutlu, henüz daha yolun başında olduklarını, kısa bir zaman zarfında gözle görülür başarı elde ettiklerini belirterek, şu ana kadar 100 civarında başvuru aldıklarını ve yaklaşık 60 öğrencinin programa dahil edildiğini kaydetti.

Programına katılan çocukların ciddi gelişim kaydettiklerini söyleyen Karabulutlu, çocukların sergiledikleri başarıların daha iyi seviyedeki okullara gitmeleri için önemli bir aşama olduğunu aktardı.

Etiketler: avusturya, türk okulları, eğitime destek
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