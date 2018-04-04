Avusturya'daki okullarda başörtüsü yasaklanıyor

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkedeki bütün kız çocuklarının eşit şartlara sahip olması gerektiğini, toplumda paralel oluşumların engellenmesi için anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yerinin olmadığını savundu.

Kurz, "Başbakan Yardımcımla birlikte, Milli Eğitim, Kadın ve Aile, Uyum bakanlıklarına 'çocuk koruma yasası' üzerinde çalışmaları talimatını verdik. Buradaki ana hedef anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması" dedi.

Söz konusu yasanın çıkartılabilmesi için meclisin üçte iki çoğunluğu sağlaması gerektiğini belirten Kurz, ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) de desteğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Seçim vaadiydi

Başbakan Yardımcısı aşırı sağcı Heinz Christian Strache de yasağın hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirterek, bu önerinin her iki partinin seçim vaadi olduğunu hatırlattı.

Strache, çıkarılması planlanan yasayla kız çocuklarının 10 yaşına kadar korunmasının öngörüldüğünü savunarak, "Bu dini bir tartışma değil, çocukların farklı nedenlerden ayrışmaması gerekiyor. Biz paralel toplum istemiyoruz" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Strache, önceki gün bir gazeteye yaptığı açıklamada, ilk ve anaokullarında başörtüsünün yasaklanmasını önermiş, Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) Türk asıllı milletvekili Efgani Dönmez de Strache'nin açıklamalarına destek vermişti.

Kaynak: AA