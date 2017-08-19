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Avusturya'da şiddetli rüzgar panayır çadırını devirdi

Avusturya'nın batısında meydana gelen olayda çadırın altında kalan 2 kişi öldü, 120'ye yakın kişi yaralandı.

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Avusturyada şiddetli rüzgar panayır çadırını devirdi

Avusturya'da Sankt Johann am Walde kasabasında düzenlenen festivalde şiddetli rüzgar nedeniyle panayır çadırının devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 120'ye yakın kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Avusturya'nın batısındaki Sankt Johann am Walde kasabasında, yaklaşık bin kişinin katılımıyla düzenlen geleneksel çadır festivali sırasında çıkan şiddetli rüzgar sebebiyle panayır çadırı vatandaşların üzerine devrildi.

Olayda, biri Avusturyalı diğeri Romanya vatandaşı 2 kişi yaşamını yitirdi, 120'ye yakın kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların bölgeye yakın hastanelere sevk edildiğini, ölü ve yaralı yakınları için de kriz merkezi oluşturulduğunu bildirdi.

Yukarı Avusturya Devlet Savcılığının konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Etiketler: avusturya, Avusturya'da şiddetli rüzgar
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