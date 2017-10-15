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Buradasınız : » » Avusturya'da sandık çıkış anketi Kurz'u galip gösteriyor

Avusturya'da sandık çıkış anketi Kurz'u galip gösteriyor

Avusturya’daki genel seçimi sandık çıkış anketine göre Sebastian Kurz'un liderliğindeki merkez sağ Halk Partisi yüzde 30,2 oyla seçimi kazanıyor.

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Avusturyada sandık çıkış anketi Kurzu galip gösteriyor

Avusturya’daki genel seçimi Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz'un liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) önde götürüyor. Sandık çıkış anketine göre merkez sağ Halk Partisi yüzde 30,2 oyla seçimi kazanıyor. 

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