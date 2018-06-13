Avusturya’da kapatılan cami yeniden açıldı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz geçen cuma "siyasal İslam ile mücadele için" 7 camiyi kapatma, 60 din adamını sınır dışı etme kararı aldı.

Dini faaliyetleri sonlandırılan camiler arasında eski adıyla Nizam-ı Alem camisi de vardı. O camii bugün eksiklerin giderilmesinin ardından yeniden açıldı.

"Son 4 günde yaşadıklarımız tarif edilemez"

Eski ismiyle Nizam-ı Alem yeni ismiyle Viyana Alperenler Camisi Dernek Başkanı Hacı Yağcı, camilerin kapatılma kararı karşısında şok olduklarını söyledi.

"Karar için cemaatin kalabalık olduğu mübarek cuma gününün seçilmesi, sanki kasten gündem oluşturmak için yapılmış gibi geliyor bize. Bu karar bizi çok üzdü. Son 4 günde yaşadıklarımız gerçekten tarif edilmez."

"Kilise ve rahiple ikili ilişkilerimiz her zaman iyidir"

Yağcı, basında dernekleri hakkında asılsız haberler yapıldığından bahsetti.

Caminin karşısında kilisedeki Hristiyan din adamları ile uzun yıllardır çok iyi ilişkileri olduğunu da sözlerine ekledi.

"Yıllardır biz bu Kilisenin önünde kermeslerimizi yaparız, ilahilerimiz söyleriz. Kilise ve rahiple ikili ilişkilerimiz her zaman iyidir. Bölgede bir platformumuz var, rahiplerle bir araya gelerek 10’uncu bölgenin sorunlarını konuşuruz.”

"Hiçbir eksiğimiz kalmadı, gelip ibadetini yapabilirler"

Yağcı, ibadethanelerinin, yeni adı ile dün akşam toplu ibadete açıldığını açıkladı.

"Yanlış bir karardı, Avusturya İslam Cemaati’ne (İGGÖ) üyeliğimizi tamam, üyelik aidatlarımızı ödedik. Tabelamızı değiştirdik, hiçbir eksiğimiz kalmadı, cemaatimiz gelip burada toplu ibadetini yapabilir.”

Cemaati, bayram ve cuma namazına davet eden Yağcı, son günlerde yaşananlar nedeniyle duyarlı olmaya çağırdı.

Kaynak: AA