Avusturya'da İslam Cemaati'nden hükümete tepki

Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Şura Başkanı Ümit Vural, aşırı sağcı hükümetin cami kapatma ve imamları sınır dışı etme kararına tepki göstererek, "Avusturya İslam Cemaati, hükümetin gelecekte düşünmeden yaptığı eylem ve şovlarla Müslümanları damgalamasına kararlılıkla karşı çıkılacaktır." dedi.

İGGÖ’den yapılan yazılı açıklamada, önceki gün toplanan şura konseyinin, Avusturya İslam Cemaatinin değişen şartlar karşısında kapsamlı bir reform sürecine girdiği belirtildi.

Açıklamada, İGGÖ Başkanı İbrahim Olgun'un, "İGGÖ ve organları toplantıdan güçlenerek ve uyum içerisinde çıkmıştır." görüşü yer aldı.

"Hükümetin Müslümanları damgalamasına karşı çıkılacaktır"

Şura Konsey Başkanı Ümit Vural da hükümetin camilerin kapatılması ve imamların sınır dışı edilmesine yönelik girişiminin kendilerini derinden sarstığına dikkati çekerek, "Avusturya İslam Cemaati, hükümetin gelecekte düşünmeden yaptığı eylem ve şovlarla Müslümanları damgalamasına kararlılıkla karşı çıkılacaktır." dedi.

7 caminin kapatılması kararı alınmıştı

Avusturya’da hükümet, geçen ay biri Türklere ait 7 caminin kapatılması ve çok sayıda imamın sınır dışı edilmesi yönünde karar almıştı.

Türklere ait cami, 13 Haziran'da eksiklerin giderilmesinin ardından yeniden ibadete açılmıştı. İmamlara ilişkin süreç ise devam ediyor.

Kaynak: AA